Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AST Groupe: suspension de cotation demandée information fournie par Cercle Finance • 22/07/2024 à 07:07









(CercleFinance.com) - AST Groupe indique avoir demandé à Euronext de suspendre la cotation de son titre admis sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris à compter de ce lundi 22 juillet avant ouverture de la Bourse.



Dans son bref communiqué, le constructeur et promoteur immobilier explique que cette suspension est voulue dans l'attente de la publication des résultats du vote des créanciers sur son projet de plan de sauvegarde.





Valeurs associées AST GROUPE 0,48 EUR Euronext Paris -3,02%