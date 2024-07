Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AST Groupe: rejet du projet de plan de sauvegarde information fournie par Cercle Finance • 22/07/2024 à 14:20









(CercleFinance.com) - AST Groupe annonce que son projet de plan de sauvegarde, soumis au vote des créanciers sur la période du 5 au 19 juillet, n'a pas reçu la majorité requise pour être validé par les classes de parties affectées et ne pourra pas être examiné par le Tribunal de commerce.



Le groupe immobilier travaille, avec ses conseils et les organes de la procédure, sur les actions à mener à la suite de cette décision. Il tiendra informé ses collaborateurs, ses clients, ses partenaires et ses actionnaires des prochaines étapes.



Pour rappel, la cotation du cours d'AST Groupe sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris a été suspendue ce matin, une suspension maintenue dans l'attente d'un prochain communiqué de presse.





Valeurs associées AST GROUPE 0,48 EUR Euronext Paris 0,00%