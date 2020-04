AST GROUPE : ne distribuera pas de dividende au titre de l'exercice 2019

(AOF) - Ast Groupe a annoncé que son conseil d'administration, réuni hier sous la présidence d'Alain Tur, a décidé de ne pas proposer à l'assemblée générale des actionnaires la distribution d'un dividende. Cette décision s'accompagne également d'une baisse de la rémunération des trois dirigeants du groupe dans les mêmes proportions que les collaborateurs actuellement au chômage partiel. Cet effort responsable ayant pour objectif de préserver la trésorerie de la société afin de la dédier aux investissements nécessaires à la reprise et au développement de ses activités.

AST Groupe a précisé avoir maintenu le télétravail pour tous les collaborateurs dont les postes étaient compatibles et reconduit son plan de chômage partiel pour les autres. L'entreprise ajoute que l'activité reprend progressivement dans le respect des mesures sanitaires de prévention assurant la sécurité des équipes. Les travaux ont repris sur près de 25% des chantiers du groupe et l'usine POBI est de nouveau opérationnelle à hauteur de 50%. L'activité commerciale s'est poursuivie tout au long de la période de confinement et profite peu à peu de la reprise des nouveaux contacts.

