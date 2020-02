AST GROUPE : LCM reste à Neutre

(AOF) - Louis Capital Markets reste à Neutre et maintient son objectif de cours inchangé à 4 euros sur AST Groupe. Le broker précise qu'alors qu'il espérait un bond des ventes au quatrième trimestre, celui aura inscrit une baisse de plus de 16%. Le courtier ajoute "l'exercice 2019 sera définitivement à oublier avec une chute du chiffre d'affaires de 10,6% et de 15,9% à périmètre constant, soit 201,4 millions d'euros (contre 211,4 millions estimés)".

LCM ajuste son estimation de ROC 2019 à 2,2 millions d'euros contre 3,2 millions d'euros précédemment et ne modifie que très marginalement ses estimations pour les années suivantes. Cependant le manque de visibilité à court terme amène la maison d'analystes à maintenir son opinion à Neutre.

