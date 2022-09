Ast Groupe : la hausse des coûts pèse sur les résultats du 1er semestre 2022

(AOF) - AST Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 79,8 millions d'euros sur le premier semestre 2022, en repli de 11,6% dans un contexte géopolitique tendu où l'allongement des délais d'approvisionnement et la pénurie d'entreprises continuent de peser sur les chantiers. Le groupe affiche cependant sur le semestre une progression de ses activités en maisons individuelles (+3% à 55,7 millions) et mode constructif industriel (+7% à 16,6 millions).

Dans un marché immobilier mis à mal, AST Groupe maintient son objectif d'un chiffre d'affaires de 300 millions pour une rentabilité opérationnelle supérieure à 8%.

Sur la période en considération, l'Ebitda s'inscrit à 1,7 million d'euros, pénalisé par la baisse du chiffre d'affaires mais également la hausse des matières premières et la mise en application de la RE 2020 qui entrainent une augmentation des coûts de construction supérieure à 15%. Il s'élevait à 4,6 millions d'euros au premier semestre 2021.

De même, le résultat opérationnel s'établit à – 0,2 million d'euros et le résultat net à – 0,2 million d'euros après l'enregistrement d'un résultat financier positif de 0,1 million d'euros.

Afin d'absorber ces hausses, le groupe a d'ores et déjà augmenté ses prix de ventes de 17% en maisons individuelles afin de restaurer progressivement ses marges dès 2023. Compte tenu des délais de livraison plus courts, les hausses passées sur les produits Natilia (+11%) et Natibox (+8%) se traduisent déjà dans les marges depuis juillet 2022.

Dans cet environnement dégradé, AST Groupe a maintenu sa trésorerie à 37,3 millions à fin juin (contre 37,7 millions à fin décembre 2021). Ainsi, l'endettement net s'établit à – 7,7 millions et fait ressortir un gearing négatif de - 21% au 30 juin 2022 (- 29% au 31 décembre 2021).

Le carnet de commandes du groupe, porté par la bonne dynamique commerciale du 1er semestre 2022, progresse de 18% pour s'établir à 335,7 millions dont 292 millions en maisons individuelles (+ 20%), 20,2 millions en Promotion et lotissement (+ 27%) et 23,5 millions pour sa division Mode constructif industriel (- 5%).

Dans un marché immobilier mis à mal, AST Groupe a pour priorité d'améliorer sa rentabilité dès 2023. Il maintient son ambition CAP 300 d'un chiffre d'affaires de 300 millions pour une rentabilité opérationnelle supérieure à 8% d'ici 2025.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les foncières face à un marché du bureau moins porteur

En 2021, la demande placée (surfaces louées ou achetées par des utilisateurs) en Ile-de-France demeurait 22 % en deçà de son niveau de pré-crise sanitaire (2,38 millions en 2019), malgré le rebond (+ 32 %, à 1,85 million) engagé au second semestre. Elle est retombée à son niveau de 2013, loin du record de 2017 (2,63 millions). En revanche, au dernier trimestre 2021, l'offre immédiate (stock de bureaux vides) était au plus haut depuis sept ans, à 4 millions de mètres carrés. L'impact du télétravail est difficile à évaluer et il va s'étaler sur plusieurs années, à mesure de l'échéance des baux (durées fermes de trois, six ou neuf ans) et des décisions de déménagement des entreprises. Cette classe d'actifs présente néanmoins l'avantage d'offrir des loyers protégés de l'inflation par l'indexation. En France, l'indice ILAT (Indice des Loyers des Activités Tertiaires) prend, en effet, en compte l'inflation (50 %), les coûts de construction (25 %) et le PIB.