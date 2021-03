AST GROUPE décolle en bourse après ses résultats annuels spectaculaires

(AOF) - AST Groupe crève le plafond aujourd'hui sur la place parisienne, avec un bond de 13,44% à 5,74 euros. Le constructeur-promoteur de maisons individuelles en a impressionné plus d'un hier soir avec la publication de résultats annuels en très forte hausse: son résultat net a ainsi plus que doublé pour s'établir à 5,439 millions d'euros en 2020, largement au-dessus des estimations des analystes de LCM (3,4 millions d'euros). Idem pour le résultat opérationnel, qui est passé de 3,987 millions d'euros à 8,526 millions, réalisant ainsi une marge de 4,8% (+2 points).

L'EBITDA a progressé pour sa part de 61% à 12,642 millions d'euros, avec une marge de 7,2% contre 3,9% un an plus tôt.

"Si la base de comparaison n'était pas forcément extrêmement difficile, observe LCM, cette grosse performance s'explique surtout par les premiers effets des importants efforts de réorganisation mis en place ces derniers mois aussi bien sur la Maison Individuelle que sur la Promotion."

Le chiffre d'affaires est en revanche ressorti en repli de 13% à 175,86 millions d'euros en raison du contexte de crise sanitaire et économique, mais a toutefois renoué avec la croissance au second semestre 2020.

Au cours de l'exercice, AST Groupe a également significativement renforcé sa structure financière avec une trésorerie disponible à fin décembre de 57,2 millions d'euros (comparé à une capitalisation boursière de 74 millions d'euros) portant l'endettement net à -13,2 millions et faisant ressortir un gearing négatif de -32% contre +17% à fin décembre 2019.

Le carnet de commandes à fin décembre 2020 s'établit quant à lui à 222,2 millions d'euros (+1,1%), dont 173,9 millions en Maisons Individuelles (+12,8%) et 20 millions pour sa division industrielle.

Compte tenu de ces bons résultats, le Conseil d'Administration a décidé de proposer le versement d'un dividende 0,25 euro par action.

Enfin, AST Groupe compte capitaliser sur "cette dynamique de croissance, sa triple expertise et une solide assise financière" pour atteindre les 300 millions d'euros de chiffre d'affaires et une rentabilité opérationnelle supérieure à 8% d'ici 2025 comme prévu par son "ambition CAP 300".

Surpris par cette publication, LCM a confirmé sa recommandation d'Achat sur le titre AST Groupe, tout en relevant son objectif de cours de 5,8 à 8 euros. Le broker a également augmenté de 10% ses prévisions d'EBIT pour les prochaines années et estime que "cette perspective d'accélération de la trajectoire de croissance bénéficiaire dans les années à venir devrait favoriser la poursuite du rerating du titre".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les multiples défis de l'immobilier tertiaire

Les préoccupations sanitaires, environnementales et l'essor du télétravail sont autant de challenges à relever par le secteur. L'immobilier tertiaire (75% de bureaux, 15 à 20% de commerces) compte plus de 1 milliard de mètres carrés et produit un tiers des gaz à effets de serre. Le dispositif Eco-énergie tertiaire impose aux acteurs, dans les bâtiments de plus de 1.000 m2, une réduction progressive de leurs consommations énergétiques : de 40% d'ici à 2030, 50% en 2040 pour arriver à une neutralité carbone en 2050. Or le secteur n'a affiché qu'une baisse des émissions de gaz à effet de serre de 4% entre 1990 et 2015. Les investisseurs et les utilisateurs recherchent désormais de plus en plus des bâtiments performants sur le plan énergétique.

Favorisée par le télétravail, la flexibilité des immeubles est également un enjeu important car les espaces tertiaires doivent intégrer la notion de mobilité.