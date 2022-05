AST Group garde le cap malgré une activité trimestrielle en repli

(AOF) - AST Groupe a réalisé au premier trimestre 2022 un chiffre d'affaires de 39,9 millions d'euros, contre 44,1 millions l'an passé (-9,6%). Comme attendu, l'activité de ce début d'année est restée principalement pénalisée par les problématiques d'approvisionnement des matières premières qui continuent de ralentir les chantiers du groupe.

En particulier, l'activité Promotion & Lotissement a marqué le pas avec un chiffre d'affaires de 4,8 millions d'euros, contre 10,5 millions il y a un an, suite à la baisse du carnet de commandes liée à la réorganisation de la division effectuée après les élections municipales de 2020. La division Mode Constructif Industriel, toujours portée par les ventes de maisons à ossature bois Natilia et les studios de jardin Natibox, a continué sa progression avec un chiffre d'affaires de 8,9 millions d'euros en croissance de 22,3%.

La dynamique commerciale d'AST Groupe reste cependant soutenue sur ce début d'année 2022, avec au total 592 prises de commandes et un retrait limité de 6,8% par rapport à un premier trimestre 2021 en forte croissance (+35%). Grâce à cela, le constructeur de maisons individuelles se dit confiant dans sa capacité à restaurer ses marges à terme. Il a ainsi renouvelé son ambition CAP 300 d'atteindre un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros pour une rentabilité opérationnelle supérieure à 8% d'ici 2025.

Le groupe reste prudent toutefois prudent quant aux effets dommageables et prolongés de la crise en Ukraine qui pourraient accentuer les tensions sur les prix et la disponibilité des matériaux.

AOF - EN SAVOIR PLUS

