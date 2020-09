ASSYSTEM vise une marge opérationnelle d'activité de 5% en 2020

(AOF) - Assystem a fait état d'un bénéfice net de 0,5 million d'euros au premier semestre contre 14,3 millions d'euros, un an plus tôt. Le résultat opérationnel d'activité a suivi la même tendance, passant en un an de 15,6 à 9,4 millions d'euros. La marge opérationnelle d'activité du groupe d'ingénierie s'est élevée à 4,1%, contre 6,3% un an plus tôt. Le chiffre d'affaires consolidé a reculé 6,9%, dont -9,4% en organique, +2,3% d'effet périmètre et +0,2% d'effet de la variation des taux de change, à 229,50 millions d'euros.

"Le premier semestre a été marqué par l'impact négatif très significatif de la pandémie Covid-19 sur le chiffre d'affaires, le ROPA et la marge opérationnelle consolidés, malgré les mesures de prise en charge publique, pour l'essentiel en France, de l'activité partielle d'un certain nombre de salariés et d'exonération des cotisations employeurs correspondantes " a comme Assystem.

Le free cash-flow du 1er semestre 2020 est, hors incidence de l'application de la norme comptable IFRS16, positif de 21,3 millions d'euros. Avant effet des 29,1 millions d'euros de reports d'échéances de dettes fiscales et sociales dont a bénéficié le groupe dans le cadre des mesures prises par les autorités publiques, pour l'essentiel en France, il est de - 7,8 millions d'euros. Les reports d'échéances sont remboursables à hauteur de 18,8 millions d'euros au second semestre 2020, et pour le solde au 1er semestre 2021. L'endettement net ressort à 45,1 millions d'euros au 30 juin 2020, contre 51,6 millions d'euros au 31 décembre 2019.

Assystem vise à réaliser pour l'exercice 2020, un chiffre d'affaires consolidé de 485 millions d'euros et une marge opérationnelle d'activité de 5%.

AOF - EN SAVOIR PLUS