Assystem: vise un CA d'environ 620 ME en 2024

information fournie par Cercle Finance • 13/03/2024 à 18:05









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 577,5 ME en 2023 (563,7 ME hors Pacifique) en croissance de +17,0% par rapport au chiffre d'affaires 2022 (493,5 ME), dont +14,6% en organique, +3,7% d'effet périmètre.



L'EBITDA consolidé est, hors incidence de l'application de la norme IFRS 16, de 46,3 ME en 2023, soit 8,0% du chiffre d'affaires, contre respectivement 39,6 ME et 8,0% en 2022.



Le résultat opérationnel consolidé s'élève à 42,1 ME, contre 30,0 ME en 2022. Le résultat net consolidé s'établit à 102,8 ME contre 49,9 ME en 2022 (qui intégrait 13,8 ME de résultat net des activités cédées à Expleo et MPH classées en IFRS 5).



' En tenant compte de la cession de Pacifique et des acquisitions réalisées à date de publication, Assystem se fixe pour objectifs en 2024 un chiffre d'affaires consolidé d'environ 620 ME et une marge opérationnelle d'activité d'environ 7% ' indique le groupe.







