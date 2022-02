Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Assystem: un analyste relève son objectif de cours information fournie par Cercle Finance • 10/02/2022 à 17:41









(CercleFinance.com) - Le titre progresse de plus de 2%. Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur la valeur avec un objectif de cours relevé de 42 à 46 euros, 'malgré un CA trimestriel un peu juste qui ne remet toutefois pas en question les résultats 2021 et un message prudent sur 2022 sur les activités Nucléaire et ET&I'.



'Quand bien même le nucléaire est aujourd'hui au coeur de l'actualité, nous retiendrons surtout de cette publication le redressement spectaculaire d'Expleo (SICT détenue à 38% par Assystem)', souligne le bureau d'études.



Selon lui, ce dernier offre pour Assystem deux catalyseurs majeurs à court terme : la cession rapide (2022) à un prix sensiblement supérieur à ce qui est intégré dans le cours actuel et le recentrage sur le nucléaire qui doit permettre de mettre fin à la décote de holding.





