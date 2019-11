Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Assystem : test crucial du support des 31,9E du 23 au 30 mai Cercle Finance • 11/11/2019 à 10:50









(CercleFinance.com) - Assystem effectue un test crucial du support des 31,9E du 23 au 30 mai. En cas de rupture, le prochain objectif serait 31E (plancher de la mi-mars), puis 29E, le plancher de fin novembre 2018.

Valeurs associées ASSYSTEM (EX ASSYSTEM BRIME) Euronext Paris -1.98%