Assystem: résultat net presque triplé au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 15/09/2022 à 07:25

(CercleFinance.com) - Assystem publie au titre du premier semestre 2022 un résultat net de 32,7 millions d'euros, contre 11,2 millions au 30 juin 2021, et un résultat opérationnel d'activité (ROPA) en progression de 17,3% à 16,4 millions, soit une marge de 6,8%, contre 6,5% un an auparavant.



La croissance du chiffre d'affaires a atteint +12,3% à 241,7 millions d'euros, dont +4,6% en organique et +6,5% d'effet périmètre. En organique, les activités nucléaire et ET&I ont progressé respectivement de 4,2% et 6%.



Pour l'ensemble de 2022, le groupe d'ingénierie anticipe un chiffre d'affaires annuel à 490 millions d'euros (contre 480 millions précédemment) et confirme son objectif de taux de marge opérationnelle d'activité à 6,8%.