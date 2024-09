Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Assystem: repli du titre, des analystes abaissent les cibles information fournie par Cercle Finance • 13/09/2024 à 17:29









(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée en repli de 1,5% pénalisé par deux baisses d'objectifs d'analystes.



Stifel réitère son conseil à l'achat sur la valeur mais abaisse son objectif de cours à 57 E (au lieu de 60 E) après l'annonce des résultats du 1er semestre 2024.



L'analyste estime qu'Assystem a publié des résultats solides pour le premier semestre de l'année 2024, notamment en ce qui concerne la rentabilité de son coeur de métier.



'En outre, les perspectives pour 2024 ont été confirmées. Cependant, après la conférence de l'entreprise, nous avons été légèrement refroidis par les perspectives au-delà de 2024, ce qui nous a amenés à réduire notre objectif et à réduire légèrement les prévisions de chiffre d'affaires pour 2025E de -1%'.



'Plus important encore, nous avons significativement réduit la contribution d'Expleo aux résultats d'Assystem.' rajoute Stifel.



Invest Securities confirme pour sa part son conseil à neutre sur la valeur et abaisse son objectif de cours à 42 E (au lieu de 48 E) après l'annonce de ses résultats du 1er semestre 2024.



'Comme nous l'évoquions fin juillet lors de la publication du CA S1 24, l'activité opérationnelle, portée par la relance du nucléaire, est solide et immunisée face au ralentissement du marché des SICT et des ESN. En revanche, nos craintes concernant Expleo se vérifient, avec un calendrier de cession à nouveau repoussé et une estimation du prix de cession révisé à la baisse (235mE vs 276mE préc)' indique Invest Securities.



Le bureau d'analyses estime que le recentrage sur le nucléaire va donc être plus long que prévu à se finaliser et l'espoir d'un nouveau retour significatif aux actionnaires est repoussé.



'L'objectif de cours est abaissé pour tenir compte d'Expleo et un nombre d'actions revu à la hausse avec la dernière tranche d'actions gratuites (10% du capital au total), en rappelant que nous avions déjà intégré la distribution du dividende de 12,5E' rajoute Invest Securities.





