Assystem : rentabilité améliorée au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Assystem a publié mercredi soir un résultat net de 11,2 millions d'euros pour le premier semestre 2021, contre 0,5 million au 30 juin 2020, ainsi qu'un taux de marge opérationnelle d'activité en progression de 2,5 points à 6,6%. Le chiffre d'affaires de la société d'ingénierie a augmenté de 10,4% à 253,4 millions d'euros, dont +12,4% en organique, lui permettant de retrouver son niveau d'activité d'avant perturbation liée à la pandémie de Covid-19. A cette occasion, Assystem a actualisé ses objectifs 2021, anticipant un chiffre d'affaires annuel de 520 millions d'euros et un taux de marge opérationnelle d'activité en ligne avec celui enregistré au premier semestre.

Valeurs associées ASSYSTEM Euronext Paris +0.78%