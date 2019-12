Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Assystem : renouvellement d'un contrat pour le chantier ITER Cercle Finance • 16/12/2019 à 11:15









(CercleFinance.com) - Assystem annonce que Fusion for Energy (F4E) a choisi de poursuivre sa collaboration autour de la construction du chantier ITER avec Engage, consortium dont il est membre, jusqu'en 2025, par un contrat d'une valeur de 30 millions d'euros. 'Ce contrat, l'un des plus importants contrats d'ingénierie d'Europe, englobe la réalisation de l'ensemble des bâtiments et infrastructures civiles du chantier ITER', rappelle le cabinet de conseil en ingénierie et hautes technologies. Depuis son premier mandat à Engage en 2010, plus de la moitié des bâtiments d'ITER sont en phase finale de construction, dont six bâtiments déjà livrés sur site. La prochaine étape du chantier pour Engage sera la livraison du complexe Tokamak en 2020.

Valeurs associées ASSYSTEM (EX ASSYSTEM BRIME) Euronext Paris +0.32%