ASSYSTEM : renforcement de l'intérêt économique du PDG

(AOF) - Assystem a fait un point sur le contrôle du capital de HDL Development, maison-mère directe d'Assystem, et la répartition du capital et des droits de vote du groupe international d'ingénierie. Du fait d'opérations intervenues le 15 novembre 2019 sur le capital de HDL Development, Dominique Louis, PDG d'Assystem, contrôle désormais, directement et indirectement, 87,71 % du capital de HDL Development contre 70,86 % précédemment.

HDL Development a pour sa part remis à cette même date 4,2 % du capital d'Assystem à deux entités du groupe Tikehau Capital en paiement partiel du rachat des actions HDL Development détenues par ces deux entités et voit ainsi sa participation au capital d'Assystem passer de 61,34 % à 57,14 %, comme annoncé dans un communiqué du 19 septembre 2019.

En conséquence de ces opérations, l'intérêt économique de Dominique Louis dans Assystem s'est sensiblement renforcé. Il a par ailleurs fait savoir à Assystem n'avoir à ce jour aucun projet de cession directe ou indirecte d'actions Assystem.