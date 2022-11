Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Assystem: réalise l'acquisition de LogiKal information fournie par Cercle Finance • 28/11/2022 à 08:41









(CercleFinance.com) - Assystem annonce l'acquisition de 100% du capital des 3 sociétés soeurs composant le groupe LogiKal, présent au Royaume-Uni, en Australie et à Hong Kong.



LogiKal est spécialisé en management de projets avec une forte compétence digitale, réalise 17 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, dont 65% au Royaume-Uni et 30% en Australie, et dégage une marge opérationnelle supérieure à 15%.



L'acquisition de LogiKal permet à Assystem d'accélérer sa croissance au Royaume-Uni et de compléter son offre de services à ses clients britanniques.







