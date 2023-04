Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Assystem: profite de deux analyses positives information fournie par Cercle Finance • 28/04/2023 à 17:25

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 1,5% profitant de la publication aujourd'hui de deux analyses positives.



Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur Assystem et remonte son objectif de cours de 50 à 55 euros, au lendemain de l'annonce par la société de conseil en ingénierie d'un chiffre d'affaires du premier trimestre 2023 supérieur de 9% aux attentes.



'Aussi, en intégrant ceci, nous relevons légèrement nos prévisions pour 2023. De plus, nous accroissons le BPA de 6,6% pour tenir aussi compte d'une contribution plus élevée des résultats d'Expleo, détenu à 38% par Assystem', indique le broker.



Invest Securities confirme sa note d'achat sur le titre Assystem, avec un objectif de cours relevé de 54 à 55 euros.



L'analyste estime que le chiffre d'affaires du 1er trimestre, ressorti en hausse de 16,4 %, illustre le message transmis par le management mi-mars à l'occasion des résultats 2022 à savoir que 'l'accélération de la croissance serait plus rapide qu'initialement envisagé'.



' Sachant que le principal goulot d'étranglement, le recrutement, est également plutôt bien géré (25% des recrutements prévus en 2023 réalisés au T1), le momentum est bien en train de s'améliorer sur les activités consolideés ', souligne le bureau d'études.



Invest Securities estime désormais que 'la seule incertitude réside dans le timing de cession des participations dans Expleo et Framatome' mais souligne que ' plus que jamais, Assystem reste une conviction forte pour profiter de la relance du nucléaire '.