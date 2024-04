Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Assystem: mandat à un PSI pour des rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 09/04/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - Assystem annonce avoir signé le 8 avril un mandat de rachat d'actions avec un prestataire de service d'investissement (PSI), les actions acquises devant être intégralement affectées à la couverture des plans d'actions gratuites mis en oeuvre par la société.



Selon ce mandat, valable du 9 avril au 1er décembre au plus tard, le PSI pourra acquérir pour le compte d'Assystem une certaine quantité d'actions, dans la limite d'un total de 20 millions d'euros, à un prix qui ne pourra pas excéder celui fixé par l'AGM du 5 juin 2023.





