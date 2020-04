Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Assystem : les revenus du T1 en baisse de -2,2% Cercle Finance • 30/04/2020 à 18:15









(CercleFinance.com) - Le groupe Assystem annonce ce soir un chiffre d'affaires de 122,9 millions d'euros pour le premier trimestre 2020, en retrait de -2,2% en données publiées et de -5,3% en organique. 'Assystem estime à 5,5% l'impact négatif de la pandémie Covid-19 sur la croissance organique du 1er trimestre, intégralement enregistré sur la deuxième quinzaine de mars', indique le groupe.

Valeurs associées ASSYSTEM (EX ASSYSTEM BRIME) Euronext Paris +2.50%