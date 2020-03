Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Assystem : les objectifs remis en cause par le COVID-19 Cercle Finance • 20/03/2020 à 17:45









(CercleFinance.com) - Le groupe Assystem annonce ce vendredi que, compte-tenu de l'épidémie de coronavirus, il ne lui sera pas possible d'atteindre ses objectifs annoncés précédemment. 'Il n'est pas possible en l'état actuel des choses de déterminer l'impact net sur l'activité et les résultats d'Assystem de l'épidémie et des mesures prises, dans les différents pays où le Groupe opère, pour la combattre et en atténuer les effets sur les entreprises', indique le groupe. Assystem précise qu'il fera un point sur cet impact net 'dès qu'il pourra être estimé avec une précision suffisante'.

Valeurs associées ASSYSTEM (EX ASSYSTEM BRIME) Euronext Paris +3.52%