Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Assystem: le chiffre d'affaires semestriel en hausse de 12% information fournie par Cercle Finance • 29/07/2022 à 12:28









(CercleFinance.com) - La société d'ingénierie Assystem a annoncé hier soir avoir enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 241,7 millions d'euros au premier semestre, en croissance de 12,3%, dont +4,6% en données organiques.



Dans le nucléaire, qui représente 71% de son activité, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 171,7 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, soit une progression de 4,9%, dont +4,2% de croissance organique.



Dans son communiqué, Assystem ajoute avoir conclu un accord prévoyant la cession, d'ici la fin de l'année, de 51% du capital de sa filiale de recrutement MPH, qui sera reprise par son équipe de management.



Dans une note de réaction, les analystes d'Invest Securities réitèrent leur opinion d'achat sur le titre, avec un objectif ajusté à 44 euros contre 47 euros précédemment du fait de la dévalorisation boursière des plus proches comparables de l'entreprise.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Assystem évoluait peu (+0,2%) suite à ces chiffres vendredi à la mi-journée.





Valeurs associées ASSYSTEM Euronext Paris +0.54%