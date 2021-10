Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Assystem : gagne plus de 1%, un broker en soutien information fournie par Cercle Finance • 11/10/2021 à 17:50









(CercleFinance.com) - Assystem gagne plus de 1% à Paris, profitant d'une analyse d'Invest Securities qui relève son objectif de cours à 40,4 E (contre 37 E) et réitère son opinion achat sur la valeur. 'Nous nous projetons dans l'avenir et valorisons un Assystem recentré sur le nucléaire dès 2022. Nous adaptons notre méthodologie de valorisation et retenons à 50% la valeur de notre somme des parties actuelle (34,8E) et à 50% la valeur actualisée de l'Assystem recentré sur le nucléaire (45E)', indique Invest Securities dans son étude du jour. Rappelons que le groupe a actualisé en septembre ses objectifs 2021, anticipant un chiffre d'affaires annuel de 520 millions d'euros et un taux de marge opérationnelle d'activité en ligne avec celui enregistré au premier semestre.

Valeurs associées ASSYSTEM Euronext Paris +1.45%