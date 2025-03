Assystem, Fill Up, Deezer, Ipsen, Vinci... Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Assystem

Assystem a dévoilé un résultat net consolidé de 7,5 millions d'euros en 2024 contre 102,8 millions d'euros en 2023. Le résultat opérationnel d'activité du groupe d'ingénierie a augmenté de 7,8% à 40,3 millions d'euros, faisant ressortir une marge opérationnelle d'activité de 6,6% contre 6,5% sur l'exercice 2023. " L'amélioration provient principalement de la meilleure occupation des ressources en France ", explique Assystem. Déjà connu, le chiffre d'affaires a progressé de 5,8% à 611,3 millions d'euros.

Ateme

Le spécialiste de la diffusion vidéo précisera ses résultats annuels.

Bastide

Le spécialiste de la santé à domicile dévoilera ses résultats du premier semestre.

Deezer

Deezer a diffusé ses résultats annuels, faisant ressortir une perte nette de 26 millions d'euros en amélioration par rapport à celle de 2023 : 59,6 millions. La plateforme de streaming a essuyé un Ebitda ajusté négatif de 4 millions contre 28,8 millions un an auparavant. La marge brute ajustée s'est élevée à 133,7 millions d'euros, en hausse de 21,2 %. Le chiffre d'affaires a progressé de 11,8% en rythme annuel, à 541,7 millions d'euros. La trésorerie nette de Deezer s'est améliorée passant de 42,6 millions à 47,3 millions d'euros.

Drone Volt

Le constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées

indiquera ses résultats annuels.

Fill Up Media

Fill Up Media a dévoilé ses résultats annuels d'où ressort une perte annuelle de 2,52 millions d'euros contre une perte de 2,63 millions d'euros un an plus tôt. Le spécialiste de l'affichage digital extérieur sonore sur distributeurs de carburant a par ailleurs accusé une perte opérationnelle de 1,05 million d'euros contre -1,17 million. Son chiffre d'affaires a progressé de 17%, à 9,7 millions d'euros. Fill Up Media, qui a enregistré un 13eme exercice de croissance consécutif, confirme ses objectifs financiers à horizon 2025, visant notamment un chiffre d'affaires de 26 millions d'euros.

Guerbet

Intrasense et Guerbet ont annoncé l'obtention de l'autorisation de commercialisation dans l'Union européenne de leur produit DUOncoBone, une solution d'intelligence artificielle, la première au monde dédiée à la détection et à la localisation des lésions osseuses sur les scanners thoraco-abdomino-pelviens (TAP). Alexandre Salvador, directeur général d'Intrasense, salue "une étape clé qui valide l'expertise d'Intrasense et de Guerbet dans le développement de solutions d'IA pour une imagerie médicale de référence en oncologie".

Haulotte

Haulotte a dévoilé un résultat net de 12 millions d'euros au titre de 2024 contre une perte de 1 millions d'euros en 2023. Le résultat opérationnel courant avant gains et pertes de change est passé en un an de 31 millions d'euros à 43 millions d'euros. La marge opérationnelle courante s'est améliorée à 6,7 % du chiffre d'affaires, soit une hausse de 2,7 points par rapport à 2023. Le fabricant de nacelle visait une marge proche de 6,5%.

Ipsen

Ipsen a annoncé le succès de son émission obligataire inaugurale notée de 500 millions d'euros, assortie d'un coupon de 3,875%, et arrivant à échéance en mars 2032. " Cette transaction est une composante importante du plan de refinancement d'Ipsen qui comprenait également le renouvellement de sa ligne de crédit syndiqué de 1,5 milliard d'euros conclue avec succès début mars 2025, pour une période de 5 ans avec deux prolongations possibles d'un an chacune ", explique le groupe biopharmaceutique. Ipsen ajoute qu ce renouvellement prolonge de manière significative la maturité de sa dette.

Osmosun

Le spécialiste du dessalement d'eau de mer et d'eau saumâtre par énergie solaire présentera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Prodways

La société spécialisée dans l'impression 3D industrielle divulguera ses résultats annuels.

Vinci

En février, le trafic tous véhicules confondus a progressé de 2 % grâce à une base de comparaison favorable, a indiqué Vinci Autoroutes. " La circulation était en effet restée perturbée par les blocages des agriculteurs en février 20241. Il convient par ailleurs de noter un effet calendaire négatif, 2024 étant une année bissextile : retraité de celui-ci, le trafic des poids lourds aurait affiché une légère hausse " précise la société. Il a reculé de 3,1 % en données publiées tandis que le trafic de véhicules légers a affiché une hausse de 3,1 %.