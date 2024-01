Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Assystem: fait l'acquisition de 100% de KEOPS Automation information fournie par Cercle Finance • 17/01/2024 à 17:55









(CercleFinance.com) - Assystem annonce l'acquisition de 100% du capital deKEOPS Automation, entreprise française spécialisée dansl'intégration des plateformes d'exploitation industrielles et de lavalorisation de leurs données.

Basée à Nantes et réalisant un CA annuel d'environ 7 ME, KEOPS Automationintervient dans le secteur du nucléaire et de l'énergie et dans les domaines de la performance industrielle, environnementale et énergétique des industries.



Cette acquisition vise à renforcer l'expertise digitale d'Assystem dans le domaine de l'exploitation et de la maintenance des infrastructures industrielles et des solutions de MES (Manufacturing Execution System).



Valeurs associées ASSYSTEM Euronext Paris -1.26%