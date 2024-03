Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Assystem: en retrait avec une dégradation d'analyste information fournie par Cercle Finance • 15/03/2024 à 15:15









(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Paris, Assystem recule de 1% sur fond de dégradation d'opinion chez Invest Securities de 'achat' à 'neutre', l'analyste 'n'arrivant plus à justifier un potentiel suffisant' par rapport à son objectif de cours ajusté de 58 à 59 euros.



S'il reconnait des perspectives à moyen-long termes autour du nucléaire particulièrement favorables, le bureau d'études estime que 'le momentum à court terme est moins favorable, en particulier au sujet d'Expleo dont la cession est plus compliquée que prévu'.





