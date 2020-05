Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Assystem : en repli modéré après le CA trimestriel Cercle Finance • 04/05/2020 à 15:20









(CercleFinance.com) - Assystem cède 2,2% et surperforme ainsi un peu la tendance à Paris (-4% sur le CAC40), après la publication jeudi soir d'un chiffre d'affaires de 122,9 millions d'euros pour le premier trimestre 2020, en retrait de 2,2% en données publiées et de 5,3% en organique. Si les activités sur site d'Assystem sont lourdement impactées par le confinement, Invest Securities pense que 'l'activité devrait rebondir rapidement, Assystem étant principalement exposé à des secteurs peu affectés sur le plan fondamental'. 'Nous estimons le groupe très sous-valorisé au niveau actuel, alors que plusieurs actifs du groupe ont un potentiel très important de revalorisation dans l'avenir', ajoute l'analyste, qui réaffirme son opinion 'achat' avec un objectif de cours abaissé de 34 à 26,7 euros.

Valeurs associées ASSYSTEM (EX ASSYSTEM BRIME) Euronext Paris -2.93%