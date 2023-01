Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Assystem: des changements à la direction information fournie par Cercle Finance • 25/01/2023 à 07:43









(CercleFinance.com) - Le spécialiste de l'ingénierie nucléaire Assystem annonce que son conseil d'administration a nommé Stéphane Aubarbier, actuellement directeur général des opérations, comme directeur général délégué à effet du 1er février prochain.



Le conseil a aussi pris acte de la démission de Philippe Chevallier de son mandat de directeur général délégué à effet de cette même date. Il sera conseiller du président jusqu'au 30 juin 2023, date à laquelle il fera valoir ses droits à la retraite.



En outre, Malène Korvin rejoindra Assystem le 30 janvier en tant que directrice financière groupe, apportant 14 ans d'expérience professionnelle, notamment chez KPMG Transaction Services entre 2008 et 2013, puis depuis 2014 chez Europcar Mobility Group.





Valeurs associées ASSYSTEM Euronext Paris 0.00%