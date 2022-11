Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Assystem: dans le vert avec des propos d'analyste information fournie par Cercle Finance • 23/11/2022 à 13:43









(CercleFinance.com) - Assystem gagne plus de 1% avec le soutien de propos favorables d'Oddo BHF qui réitère son opinion 'surperformance' avec un objectif de cours relevé de 45 à 47 euros, jugeant que 'la visibilité sur les perspectives du groupe n'a jamais été aussi forte'.



Le bureau d'études met aussi en avant 'le statut défensif du groupe, relativement acyclique, l'amélioration du momentum au cours des prochains mois, et la perspective d'une monétisation des participations financières sur les deux prochaines années'.





