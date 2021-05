ASSYSTEM: croissance organique de 6,1% au premier trimestre

(AOF) - Assystem a publié un chiffre d'affaires au premier trimestre 2021 de 127,9 millions d'euros, en hausse de 4,1%, dont +6,1% en organique. Cette croissance intègre aussi un effet périmètre de -0,4% lié à la cession de la société Eurosyn, ainsi qu'un effet change de -1,6%. Les activités Nucléaire, à 81,8 millions d'euros (64% du chiffre d'affaires consolidé), ont progressé de 9,8%, dont +9% en organique: l'activité a été très soutenue au Royaume-Uni et en France, qui bénéficie par ailleurs d'un effet de base favorable.

Le chiffre d'affaires d'Energy Transition & Infrastructures (46,1 millions d'euros) est en léger repli de 1,1% par rapport à celui enregistré au premier trimestre 2020, dont +1,7% de croissance organique et -2,8% d'effet de la variation des taux de change. Le niveau d'activité est en progrès sensible en France, en particulier en Défense et au service des clients en Project management et intégration de systèmes.

Le groupe d'ingénierie a conclu début mars 2021 un accord portant sur l'acquisition de 99% du capital de la société indienne STUP Consultants Private Limited. Cependant, en raison de l'évolution de la situation sanitaire en Inde, il est probable que la finalisation de l'acquisition ne puisse pas avoir lieu à fin mai 2021.

