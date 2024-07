Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Assystem: croissance de près de 7% du CA semestriel information fournie par Cercle Finance • 26/07/2024 à 14:20









(CercleFinance.com) - Assystem affiche pour le premier semestre 2024 un chiffre d'affaires de 301,3 millions d'euros, soit une croissance totale de 6,7%, dont +5,8% en organique, +0,7% d'effet périmètre et +0,2% d'effet de change.



Le cabinet de conseil pour l'aide à la transition énergétique explique que ce semestre a été porté par une demande toujours soutenue en nucléaire (73% du chiffre d'affaires de la période) qui est ressortie à +10% en organique en comparaison annuelle.



Sur le plan géographique, la croissance organique du groupe a été tirée principalement par l'international (+9,9%), tandis que les activités en France (63% du total) se sont accrues de 3,7% à périmètre et changes constants.





