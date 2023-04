Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Assystem: croissance de +19,7% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 27/04/2023 à 17:40









(CercleFinance.com) - Assystem enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 143,8 ME au 1er trimestre 2023, en croissance de +19,7% par rapport au 1er trimestre 2022 retraité, dont +16,4% en organique.



Les activités Nucléaire, à 100,9 ME contre 87,7 ME au 1er trimestre 2022 retraité, sont en progression de +15,0%, dont +15,7% de croissance organique. Le chiffre d'affaires des activités ET&I est de 42,9 ME. La croissance totale est de +32,1%, dont +18,3% de croissance organique.



Au titre de l'exercice 2022, Assystem proposera le paiement d'un dividende de 1,00 E par action à l'approbation des actionnaires réunis en Assemblée générale le 5 juin 2023.





Valeurs associées ASSYSTEM Euronext Paris -0.47%