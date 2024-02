Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Assystem: croissance de 17% du CA annuel information fournie par Cercle Finance • 09/02/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - Assystem affiche pour 2023, un chiffre d'affaires en croissance de 17% à 577,5 millions d'euros, dont +14,6% en organique. Hors activités Pacifique cédées en décembre 2023, le CA s'établit à 563,7 millions (pour un objectif annuel de l'ordre de 570 millions).



'Trimestre après trimestre, Assystem a bénéficié d'une croissance organique solide, portée par une demande soutenue dans l'ensemble des activités, par le succès de la campagne de recrutements et par une meilleure fidélisation de nos talents', explique-t-il.



Sur le seul quatrième trimestre, le chiffre d'affaires de la société d'ingénierie nucléaire s'est établi à 155,8 millions d'euros, en croissance de 17,2%, dont +15,5% en organique, +3% d'effet périmètre et -1,3% d'effet de change.





Valeurs associées ASSYSTEM Euronext Paris 0.00%