Assystem: croissance de 10,8% du chiffre d'affaires en 2022

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé d'Assystem s'établit à 493,5 ME en 2022 (contre 445,4 ME en 2021, tel que retraité), en croissance de +10,8%, dont +5,4% en organique.



Au 4ème trimestre 2022, Assystem enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 132,9 ME (contre 120,4 ME en 2021, tel que retraité), en croissance de +10,4%, dont +8,4% en organique.



Les données disponibles à date font ressortir une marge opérationnelle d'activité à 6,7% pour l'exercice 2022, pour un objectif annuel de 6,8%.



' Elle prend en compte les coûts de recrutement engagés en fin d'année pour assurer la croissance de l'activité ' indique la direction.





