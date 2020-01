Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Assystem : contrat auprès de Veolia en Arabie Saoudite Cercle Finance • 29/01/2020 à 11:20









(CercleFinance.com) - Assystem annonce que sa filiale Assystem Radicon a remporté un contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de gestion de la construction (EPCM) de 28 mois auprès de Veolia, pour une usine intégrée de valorisation énergétique des déchets en Arabie saoudite. Cette usine traitera jusqu'à 30.000 tonnes de déchets industriels solides par an et plus de 30.000 tonnes de déchets liquides, récupérant l'énergie pour fournir de la vapeur, du refroidissement et des gaz industriels au parc industriel de Jubail Plaschem. 'Cette usine de valorisation énergétique des déchets est conforme à l'objectif de durabilité et de préservation de l'environnement de la Vision 2030 du Royaume, qui prévoit des économies de 40 milliards de riyals saoudiens par an', ajoute le groupe d'ingénierie.

