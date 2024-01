Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Assystem: cession de la participation dans Framatome information fournie par Cercle Finance • 25/01/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - Assystem annonce avoir cédé à EDF sa participation de 5% au capital de Framatome pour un montant de 205 millions d'euros, participation que la société d'ingénierie nucléaire avait acquise en décembre 2017 dans le cadre de la reconfiguration de la filière nucléaire.



Cette cession renforce l'indépendance d'Assystem, impliqué dans le développement de projets nucléaires civils dans de nombreux pays. Le groupe continue d'accompagner ses clients français, et en particulier EDF, pour le développement des futurs programmes.





