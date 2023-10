Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Assystem: C.A. soutenu par les activités dans le nucléaire information fournie par Cercle Finance • 27/10/2023 à 11:54









(CercleFinance.com) - Assystem grimpe de plus de 4% vendredi à la Bourse de Paris après avoir annoncé un chiffre d'affaires en forte hausse, porté notamment par la croissance de ses activités dans le nucléaire.



La société d'ingénierie et de conseil en innovation fait état a vu son chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de l'année progresser de 17%, dont 14,3% en organique, pour atteindre 421,7 millions d'euros.



Sur le seul 3ème trimestre, Assystem affiche un chiffre d'affaires consolidé de 139,3 millions d'euros, en croissance de 17,1%, dont +15% en données organiques.



Dans une note de réaction, les analystes d'Invest Securities mettent en évidence le 'caractère contracyclique complétement négligé' du groupe technologique.



'Dans un contexte où les avertissements sur résultats se multiplient et les perspectives se dégradent, la visibilité procurée par la relance du cycle nucléaire constitue un avantage considérable', juge le bureau d'études.



'L'excellente publication du troisième trimestre en est une nouvelle illustration', souligne-t-il, réitérant sa recommandation d'achat sur le titre.



Assystem a également confirmé ses objectifs annuels, à savoir un chiffre d'affaires consolidé d'environ 570 millions d'euros pour un résultat opérationnel d'activité d'environ 35 millions d'euros.



A la Bourse de Paris, l'action Assystem progressait de plus de 4% après ces annonces, mais accuse encore un repli de 16% sur les trois mois écoulés.





