Assystem : bien orienté avec un relèvement d'analyste

(CercleFinance.com) - Assystem grimpe de 6% avec le soutien de propos d'Oddo BHF qui relève son opinion de 'neutre' à 'surperformance' et son objectif de cours de 35 à 39 euros, après l'annonce par Emmanuel Macron de la relance du nucléaire en France. 'Ces éléments nous permettent toutefois d'appréhender plus sereinement le cycle de croissance à venir sur Assystem, ainsi que la trajectoire d'amélioration des marges et de génération de cash associée', affirme l'analyste en charge du dossier.

Valeurs associées ASSYSTEM Euronext Paris +5.39%