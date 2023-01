Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Assystem: bien orienté avec des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 17/01/2023 à 15:20









(CercleFinance.com) - Assystem prend près de 3% avec des propos favorables d'Invest Securities, qui réitère sa recommandation 'achat' et remonte son objectif de cours de 44 à 50 euros, après une nette surperformance du titre en 2022, dans le sillage du renouveau du nucléaire.



S'il estime que 'ce changement de paradigme va prendre du temps avant de se concrétiser dans les résultats', il pense qu'Assystem profite dans l'intervalle d'un momentum résistant et voit la cession des parts dans Expleo et Framatome comme des catalyseurs pour 2023/24.





Valeurs associées ASSYSTEM Euronext Paris +3.21%