Assystem: bien orienté après son CA 2023

(CercleFinance.com) - Assystem s'adjuge plus de 4%, au lendemain de l'annonce d'un chiffre d'affaires annuel en croissance de 17% à 577,5 millions d'euros (+14,6% en organique), amenant Invest Securities à réitérer son opinion 'achat' avec un objectif de cours relevé de 54 à 58 euros.



'Trimestre après trimestre, Assystem a bénéficié d'une croissance organique solide, portée par une demande soutenue dans l'ensemble des activités, par le succès de la campagne de recrutements et par une meilleure fidélisation de nos talents', expliquait le groupe.



'La publication hier soir démontre une nouvelle fois tout le potentiel de développement des activités nucléaires et le momentum reste positif à court terme, avec le dividende exceptionnel lié à la cession de Framatome qui devrait être apprécié', juge Invest Securities.





