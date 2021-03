ASSYSTEM anticipe une marge de résultat opérationnel d'activité d'au moins 6% en 2021

Les acteurs du conseil en technologies auront particulièrement souffert en 2020, en enregistrant une chute de 12,3% de leur activité. Ils sont, en effet, très présents dans deux secteurs particulièrement impactés par la crise sanitaire, l'aéronautique civile et l'automobile. C'est dans le conseil en technologies que le risque de suppressions d'emplois est le plus important. Syntec Numérique évalue à 10.000 les postes en danger sur ce créneau.

Selon les prévisions du Syndicat professionnel des acteurs du numérique (Syntec Numérique), le recul de l'activité devrait atteindre 4,6% pour l'ensemble de l'année 2020. Néanmoins la fin d'année a été plus clémente pour les professionnels. La situation s'est légèrement améliorée depuis septembre, au niveau des appels d'offres et du carnet de commandes.

Ces objectifs s'entendent hors contribution de toute acquisition réalisée durant l'exercice et sur la base des taux de change constatés début 2021.

Le groupe international d'ingénierie précise que l'accroissement, par rapport à l'année de référence 2019, des coûts des systèmes d'information liés à la mise en œuvre d'un nouvel ERP (Enterprise Resource Planning, progiciels de gestion intégrés) et des mesures de sécurité informatique représente 0,8% du chiffre d'affaires.

Assystem a pour objectifs de réaliser en 2021 un chiffre d'affaires consolidé d'au moins 500 millions d'euros et une marge de résultat opérationnel d'activité sur chiffre d'affaires d'au moins 6%.

Déjà publié, le chiffre d'affaires s'est contracté de 5,2% à 471,70 millions d'euros. En données comparables, le repli est un peu plus important : -5,5%.

(AOF) - Assystem a dévoilé des résultats 2020 marqués par l'impact significatif de la pandémie. Le groupe international d'ingénierie a essuyé une perte nette de 21,1 millions d'euros contre un profit de 27,9 millions d'euros en 2019. Hors incidence de la contribution d'Expleo Group, dont il détient il détient 38,2% du capital, le résultat net est de 14,1 millions d'euros, à comparer à 14,3 millions d'euros en 2019. Le résultat opérationnel d'activité a atteint 24,8 millions d'euros, contre 35,2 millions d'euros en 2019. La marge opérationnelle d'activité s'élève à 5,3%, contre 7,1% un an plus tôt.

