Assystem : annonce une acquisition au Royaume Uni

(CercleFinance.com) - Le groupe Assystem annonce ce soir qu'il vient d'acquérir 100% de Corporate Risk Associates (CRA), une entreprise de conseil en gestion des risques associés à la sûreté, aux opérations et aux facteurs humains au Royaume-Uni. CRA a enregistré un chiffre d'affaires de 3,7 millions de livres sterling (4,1 millions d'euros) lors de son exercice clos au 31 mars 2020. 'Cette acquisition s'inscrit parfaitement dans la stratégie du Groupe. Elle renforce d'une part l'offre d'Assystem en matière de conseil en gestion des risques et de la sûreté tout au long du cycle de vie des centrales nucléaires, et d'autre part sa position sur les marchés de la défense, des transports et des infrastructures au Royaume-Uni, dans lesquels CRA possède une expérience prouvée', commente le groupe.

