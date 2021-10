Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Assystem : acquisition de Schofield Lothian information fournie par Cercle Finance • 13/10/2021 à 07:52









(CercleFinance.com) - Assystem annonce l'acquisition de 100% du capital de la société Schofield Lothian, basée à Londres. La société est principalement spécialisée en conseil aux projets ferroviaires britanniques. Schofield Lothan réalise un chiffre d'affaires annuel de 9 millions de livres sterling avec 80 consultants spécialisés. L'offre de Schofield Lothian couvre quatre domaines différents : la gestion de projet, les services dits de Consents & Engagement (gestion d'autorisations réglementaires), les études d'impact environnemental et le management contractuel.

