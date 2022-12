Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Assystem: acquisition d'Oreka Ingénierie information fournie par Cercle Finance • 15/12/2022 à 11:55









(CercleFinance.com) - Assystem annonce avoir acquis 100% des parts d'Oreka Ingénierie, entreprise française spécialisée dans les technologies de visualisation et de simulation 3D et de jumeaux numériques, transaction dont les termes financiers ne sont pas précisés.



Oreka Ingénierie intervient dans le domaine de l'optimisation des outils de production, l'amélioration des conditions de travail et les outils d'E-learning et génère un chiffre d'affaires annuel d'environ 1,3 million d'euros.



Ses outils numériques de simulation sont déployés avec des casques immersifs ou des lunettes de réalité augmentée qui révolutionneront la formation, en particulier dans le nucléaire où les besoins seront nombreux avec la construction des futurs EPR2.





