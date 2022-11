Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Assystem: a signé deux accords avec l'Ouzbékistan information fournie par Cercle Finance • 24/11/2022 à 16:27

(CercleFinance.com) - Assystem a signé deux nouveaux protocoles d'accord avec le ministère de l'Énergie et le réseau électrique national de l'Ouzbékistan.



Dans le protocole d'accord conclu avec le Ministère de l'énergie, une collaboration sur le développement de l'énergie nucléaire a été convenue.



' Les domaines de collaboration possibles comprennent (sans s'y limiter) les services d'ingénierie du maître d'ouvrage, y compris la caractérisation et la surveillance du site, les évaluations de l'impact environnemental et social, l'aide à l'obtention de licences, la gestion de la construction et la mise en service ' indique le groupe.



L'Ouzbékistan dispose d'un plan ambitieux pour la transformation de son secteur énergétique dans le but d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Cette transition énergétique implique de produire 25 % de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables d'ici 2026 et d'utiliser d'autres énergies à faible teneur en carbone, comme l'énergie nucléaire.