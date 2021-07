ASSYSTEM a acquis l'indien Stup

(AOF) - Assystem a réalisé le 30 juin 2021 de l'acquisition de 99% du capital de Stup, initialement prévue fin mai 2021. Comme indiqué dans le communiqué du 8 mars 2021 annonçant la conclusion d'un accord d'acquisition entre Assystem et les actionnaires de la société, Stup réalise de l'ordre de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel et emploie 1.100 salariés répartis sur l'ensemble du territoire de l'Inde. La société est un des principaux acteurs indiens de l'ingénierie d'infrastructures de transport (autoroutes, infrastructures ferroviaires, réseaux métropolitains et terminaux d'aéroports).

Le prix d'acquisition des 99% est compris entre 21 et 22 millions d'euros et prend en compte une trésorerie nette d'endettement estimée à un montant proche de 1 million d'euros.

