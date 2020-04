Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Assurances-L'EIOPA recommande la suspension des dividendes et bonus Reuters • 02/04/2020 à 20:47









LONDRES, 2 avril (Reuters) - L'autorité européenne des assurances (European Insurance and Occupational Pensions Authority, EIOPA) a recommandé jeudi aux compagnies d'assurance de suspendre tout versement de dividende et rachat d'actions en raison de la pandémie de coronavirus. Dans un communiqué, l'EIPOA a également demandé aux sociétés du secteur d'envisager le report du paiement de bonus. L'épidémie a entraîné la paralysie de nombreuses activités à travers le monde et une hausse des demandes d'indemnisation au fur et à mesure des annulations d'événements ou de séjours touristiques. L'autorité européenne de régulation juge essentiel que les compagnies "prennent toutes les mesures nécessaires" pour conserver un "niveau solide de ressources propres afin d'être en mesure de protéger les assurés et absorber des pertes potentielles". L'EIOPA leur recommande donc de réexaminer leurs politiques de rémunérations variables (bonus, etc.) et d'envisager d'en reporter le versement. Les assureurs qui se sentiraient tenus légalement de verser un dividende ou d'importantes rémunérations variables devront en expliquer les raisons sous-jacentes au régulateur, prévient encore l'autorité européenne. (Huw Jones, version française Jean-Stéphane Brosse)

