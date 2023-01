Assurance vie : la collecte nette redevient positive en novembre

Selon Franck Le Vallois, directeur général de France Assureurs : " Le retour de la collecte nette en territoire positif ce mois-ci s'explique entre autres par l'attractivité de l'offre actuellement disponible qui résulte notamment de la concurrence entre les acteurs du marché. Pour préserver cette attractivité, la transparence et la lisibilité des frais sont essentielles. ".

La collecte nette est à nouveau positive en novembre 2022, à +1,4 milliard d'euros. Elle s'élève à +1,7 milliard d'euros en supports UC et à −0,3 milliard d'euros sur le fonds euros. Depuis le début de l'année, la collecte nette atteint +13,7 milliards d'euros, en retrait de 6,2 milliards d'euros par rapport à celle enregistrée en 2021 sur la même période. À fin novembre, l'encours s'établit à 1 856 milliards d'euros.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.