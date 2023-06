Assurance vie : collecte de 1,3 milliard d'euros en avril

(AOF) - L'Assurance vie a enregistré une collecte de 1,3 milliard d'euros sur le mois d'avril, dont 3,6 milliards d'euros en titres des supports UC, a indiqué France Assureurs. Depuis le début de l'année, la collecte nette s'établit à 4,1 milliards d'euros. L'encours atteint 1 893 milliards d'euros à fin avril, en hausse de 2,5 % sur un an.

La trajectoire des cotisations en assurance vie maintient sa dynamique en avril. Elles enregistrent une hausse de 1,3 milliard d'euros par rapport au mois d'avril 2022 pour s'établir à 13,8 milliards d'euros. Elles augmentent de 7 % pour le compartiment en euros et de 15 % pour celui en UC. Depuis le début de l'année, les cotisations sont en hausse de 2,6 milliards d'euros (soit une hausse de 5 %), à 55,5 milliards d'euros, notamment grâce aux UC qui sont à leur plus haut niveau. La part des cotisations en UC s'établit à 40 % sur le mois d'avril niveau identique à celui du début de l'année.

Les prestations s'établissent à 12,5 milliards d'euros sur la période, en progression de 2,2 milliards d'euros par rapport à avril 2022. Cette hausse concerne à la fois les supports en euros (1,8 milliard d'euros) et les supports en UC (0,4 milliard d'euros). Depuis le début de l'année, les prestations sont en hausse de 8,5 milliards d'euros, à 51,4 milliards d'euros.

En avril 2023, les cotisations sur un PER assurantiel s'élèvent à 577 millions d'euros, niveau quasi identique à celui du mois précédent. En parallèle, les transferts d'anciens contrats d'épargne retraite vers un PER ont représenté 333 millions d'euros pour 16 000 assurés. Au total, ce sont 910 millions d'euros de versements sur un PER sur le mois et 94 100 nouveaux assurés. La collecte nette s'élève à 435 millions d'euros.