Assurance vie : collecte de 0,5 milliard d'euros en janvier 2020

(AOF) - La collecte nette de l'assurance vie s'est élevée à 0,5 milliard d'euros en janvier 2020 contre 2,2 milliards de dollars, un an plus tôt, a annoncé la Fédération française de l'assurance (FFA). Les versements sur les supports unités de compte représentent 4 milliards d'euros, soit 34 % des cotisations, à comparer avec 2,8 milliards d'euros en janvier 2019. L'encours des contrats d'assurance-vie (provisions mathématiques + provisions pour participation aux bénéfices) s'élève à 1 789 milliards d'euros à fin janvier, en progression de 5 % sur un an.